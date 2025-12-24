Іспанія

Чинний контракт аргентинського фахівця розрахований до літа 2027 року.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне може продовжити залишатись на чолі "матрацників" ще довгий час. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу вже розглядає варіанти з продовженням контракту 55-річного аргентинця, незважаючи на чинну угоду до літа 2027 року.

Наголошується, що переговори між сторонами ще не розпочиналися, проте "матрацники" впевнені, що саме Сімеоне продовжить розвивати проект.

Нагадаємо, Сімеоне очолює Атлетіко із зими 2011 року. За цей час клуб із Мадриду двічі досягав фіналу Ліги чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Ла Ліги, вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також двічі Лігу Європи та двічі Суперкубок УЄФА.

Після 18 турів Атлетіко набрав 37 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на дев'ять балів. У Лізі чемпіонів "матрацники" йдуть на восьмому місці.