Младен Бартулович розповів про першу частину сезону в УПЛ.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки першої половини сезону, а також розповів про трансферні плани харків'ян на зимову перерву.

"Безумовно, ми могли виступити краще. Насамперед — набрати більше очок. Були матчі, у яких ми втрачали залікові бали там, де цього можна було уникнути. Частково цьому є об’єктивні причини — серія несподіваних травм. У певний період ми залишилися без Арі Моури, Раміка Гаджиєва, згодом вибули Калітвінцев, Мба, Ітодо, Мартинюк. Саме в цей відрізок ми втратили очки в матчах з Кудрівкою та Епіцентром. Водночас, я вважаю, що у команди є великий потенціал і нам є куди зростати. Ми рухаємося у правильному напрямку. Якщо говорити про матчі, які запам’яталися найбільше, то гра з Шахтарем. Хоч ми й не перемогли, але показали якісний футбол. Також хороші матчі провели проти Динамо та Полісся. Для команди, яка фактично створювалася з нуля на початку сезону, це цілком гідний результат.

І я, і клуб ставимо перед собою максимальні завдання. Можливо, не все вдалося одразу, але головне — напрямок руху. Можливо, не все вдається одразу, проте ми рухаємося правильним шляхом. Амбіції клубу та команди цілком виправдані, і ми всі працюємо заради спільної мети.

За півроку команда змінилася кардинально. Це новий колектив, влітку приєдналося сім-вісім нових футболістів. Ми фактично починали з нуля. Вважаю, що клуб і тренерський штаб виконали велику роботу. Але водночас ми маємо ще значний потенціал для росту, адже можемо здобувати ще кращі результати. Попереду — важлива зимова підготовка, точкове підсилення і правильний настрій на другу частину сезону.

Команда так само змінює і тренера, це додає мені досвіду. Я вважаю, що я ще молодий наставник, хоча вже маю певний досвід роботи в Зорі. Металіст 1925 — це для мене новий етап і новий виклик. Разом із командою зростаю та змінююсь і я. Це сто відсотків.

Моє головне завдання — бути максимально зосередженим на грі, щоб вчасно побачити, що потрібно змінити. Емоції потрібно контролювати. Іноді достатньо спокійної розмови, а інколи — жорсткішої мотивації. Це приходить з досвідом і ситуаціями. У матчі з Оболонню результат нас не влаштовував, довелося дещо підвищити голос, усі хотіли перемогти, і команду потрібно було розбудити. Іноді це працює. Але не завжди. У футболі немає універсальних рецептів, потрібно зважати на конкретну ситуацію.

Перш за все хочу подякувати хлопцям за професіоналізм і ставлення до роботи. Вони уважно сприймають інформацію — як від мене, так і від усього тренерського штабу. Вони намагаються виконувати все, що ми пропонуємо. Працювати з такими футболістами — велике задоволення. Переконаний, що у другому колі, з таким їхнім ставленням до роботи, ми станемо ще сильнішими.

Якщо говорити про результати, у нас було три поразки. Матч із Кривбасом ми програли, але за грою виглядали непогано. Найгіршим був поєдинок із Зорею — там у нас зійшлося все негативне в одному протистоянні. Такі матчі потрібно якомога швидше забувати. Також прикрою була поразка від ЛНЗ. Окремо згадаю нічиї з Кудрівкою та Епіцентром, де нам просто не пощастило — були й перекладини, і винесення м’яча з лінії воріт. Потрібно робити висновки з таких матчів, щоб надалі їх було менше. Загалом ми досить рівно пройшли чемпіонат, зважаючи на складну ситуацію з травмами.

Металіст 1925 — один із лідерів за кількістю нічиїх? Є і позитив, і негатив. Позитив — нічиї з лідерами чемпіонату: Шахтарем, Динамо, Поліссям. У цих матчах ми показували якісний футбол. А от у поєдинках з Епіцентром, Кудрівкою, Оболонню — нам бракувало агресії та креативу в атаці, щоб дотискати суперника і перемагати.

Конкуренція потрібна в кожній лінії. Принаймні по одному гравцю, щоб створити здорову боротьбу за місце в складі. Саме конкуренція змушує футболістів прогресувати, а команду — ставати сильнішою.

Юнаки Металіста 1925? Дехто з них мав шанси. Панченко розпочинав сезон у стартовому складі, потім їздив на Чемпіонат світу U-20, після чого дещо втратив форму. Є ще хороші хлопці: Карпізін, Багрій, Хруник, Кондратюк, Плічко. Це перспективні хлопці, яким потрібно якомога швидше переходити з дитячого футболу в дорослий. Потенціал у них є — багато що залежить від них самих. Я буду лише радіти, якщо вони зможуть скласти конкуренцію старшим гравцям. Молодь, тренуючись з основою, стає ближчою до того, щоб ця конкуренція ставала справжньою. Вони бачать, як працюють досвідчені футболісти — Калюжний чи Шабанов. Або Крупський, який ближче до них за віком. Це хороший приклад того, до чого потрібно юнакам прагнути.

Лідерами можна назвати тих же Шабанова та Калюжного. Але я хочу, щоб лідерів було більше. Щоб більше відповідальності брали на себе Павлюк, Салюк, Крупський, молодші хлопці. Перед матчами кожен має можливість висловитися. Відповідальність не повинна лежати на двох-трьох людях — вона має бути спільною. Чим більше лідерів у команді, тим краще для тренера.

Я вважаю, що ми добре попрацювали. У нас хороший колектив, і це видно як на полі, так і поза ним. Саме завдяки єдності ми можемо витягувати складні матчі. Побудова колективу була одним із головних завдань, коли я прийшов у команду.

Нас чекає дуже напружена і цікава боротьба у другій половині сезону, і головне — ми в ній беремо участь. Попереду матч із Вересом, який має турнірне значення. Сподіваюся, що все вирішиться на полі, а не в кабінетах. Саме в такій боротьбі, яка буде в другій частині сезону, команда росте. Змагатися за високі позиції — це цікаво для мене, як для тренера, так і для футболістів", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Після 15 турів Металіст 1925 набрав 24 очки і займає сьоме місце в УПЛ.