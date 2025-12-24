Італія

Агент легендарного іспанського захисника запропонував послуги свого клієнта керівництву "россонері".

Іспанський захисник Серхіо Рамос залишив Мексику, де виступав останнім часом, і наразі підшукує собі конкурентоспроможне середовище в Європі.

Як уточнює італійське видання Repubblica, його агент навіть звернувся до керівництва Мілана з питанням про перспективи співпраці.

Після повернення Рамоса до Європи "россонері" слід вважати одним із основних претендентів на його послуги. Клуб уже упустив можливість підписати Тіаго Сілву, і тепер, не виключено, докладе трохи більше зусиль для того, щоб ситуація не повторилася з іспанцем.

Нагадаємо, що зірковий захисник в Італії ніколи раніше не виступав.