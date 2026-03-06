Англія

Бразильський хавбек привернув увагу манкуніанців після стабільних виступів у нинішньому сезоні.

Манчестер Юнайтед продовжує стежити за центральним півзахисником Челсі Андреєм Сантосом. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, манкуніанці уважно оцінюють прогрес 21-річного бразильця, який поступово закріплюється у складі лондонського клубу.

Після приходу головного тренера Ліама Росеньора роль Сантоса в команді помітно зросла. Футболіст уже працював із цим наставником під час оренди в Страсбурі, і знайомство з вимогами тренера допомогло йому швидко адаптуватися до нової ролі в Челсі.

З моменту призначення Росеньора Андрей Сантос взяв участь у 12 матчах, здебільшого виходячи у стартовому складі. Загалом у поточному сезоні Андрій Сантос провів 34 поєдинки у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол і чотири результативні передачі.

Попри інтерес Манчестер Юнайтед, поки що залишається незрозумілим, чи готові Челсі або сам футболіст розглядати можливий трансфер, проте дивлячись на попередні кейси, можна зробити висновок, що поточне керівництво "пенсіонерів" готове розглядати пропозиції щодо майже будь-яких гравців із метою заробітку. Портал Transfermarkt оцінює Сантоса у 40 мільйонів євро.