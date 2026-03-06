Англія

Поразка від Крістал Пелес поглибила кризу лондонського клубу та принесла одразу кілька історичних антидосягнень.

Тоттенгем переживає один із найскладніших періодів у своїй сучасній історії. У матчі 29-го туру англійської Прем’єр-ліги лондонці поступилися у дербі Крістал Пелес з рахунком 1:3, після чого опинилися лише за одне очко від зони вильоту. Невтішна форма команди підтверджується й статистикою, яку наводить Opta.

Поразка від Крістал Пелес стала для Тоттенгема п’ятою поспіль у Прем’єр-лізі — востаннє подібна серія траплялася ще у листопаді 2004 року, коли команда програла шість матчів поспіль.

Крім того, лондонський клуб не може виграти вже 11 поєдинків чемпіонату підряд — такого тривалого безвиграшного відрізка в лізі у Тоттенгема не було з жовтня 1975 року.

Ще один тривожний сигнал пов’язаний із домашніми результатами. Починаючи з минулого сезону, Тоттенгем програв уже 19 матчів Прем’єр-ліги на власному полі. За цей період більше домашніх поразок має лише Вулвергемптон — 20. До того ж серед усіх клубів, які безперервно виступають у Прем’єр-лізі, саме Тоттенгем набрав найменше очок удома з початку сезону-2024/25 — лише 31.

Невдало для команди складається і початок календарного року. У 2026 році Тоттенгем не виграв жодного з перших 11 матчів чемпіонату. Довша безвиграшна серія на старті року в історії клубу була лише одного разу — у 1935 році, коли команда не перемагала у перших 15 іграх року.

Окрім цього, жодна команда АПЛ не пропустила більше за Тоттенгем у 2026 році — 23 голи.

Дивитися відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Крістал Пелес ви можете на Football.ua.