Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 5 березня 2026 року.

Тоттенгем зазнав болючої поразки від Крістал Пелес з рахунком 1:3 і опинився лише за одне очко від зони вильоту англійської Прем'єр-ліги.

Лондонці відкрили рахунок завдяки голу Соланке, але ключовим моментом стала червона картка капітана Міккі ван де Вена за фол у власному штрафному. Пелес реалізував пенальті, після чого Сарр і Ларсен ще до перерви довели рахунок до 1:3.

У другому таймі Тоттенгем намагався відігратися, однак воротар Гендерсон і оборона гостей не дозволили змінити рахунок. Рішарлісон і Сімонс, що вийшли на заміни, також не змогли вплинути на перебіг гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Крістал Пелес у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Крістал Пелес 1:3

Голи: Соланке, 35 — Сарр, 40 (пен), 45+7, Странд Ларсен, 45+1,

Тоттенгем: Вікаріо — Палінья, Дансо, ван де Вен — Порро (Сімонс, 74), Грей, Сарр, де Соуза Менезеш (Галлагер, 43) — Коло Муані (Біссума, 43), Тель — Соланке (Рішарлісон, 74)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Ріад, Канво — Муньйос (Клайн, 14), Вортон (Г'юз, 81), Камада, Мітчелл — Сарр, Гессан (Джонсон, 67) — Странд Ларсен (Уче, 81)

Попередження: Соуза Менезеш, Сарр, Біссума — Ларсен, Клайн

Вилучення: де Вен, 38