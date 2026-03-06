Англія

Центральний захисник Маркос Сенесі може змінити клубну прописку після завершення поточного сезону.

Захисник Борнмута Маркос Сенесі потрапив до сфери інтересів одразу кількох європейських топ-клубів. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, майбутнє 28-річного аргентинця має визначитися найближчим часом.

За даними джерела, у Сенесі заплановані контакти з Ювентусом, Тоттенгемом, Астон Віллою та дортмундською Боруссією. Також за розвитком ситуації пильно стежить Барселона. "Синьо-гранатові" розглядають варіант підсилення захисної лінії досвідченим виконавцем.

У поточному сезоні Сенесі взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах, відзначившись чотирма результативними передачами. Контракт гравця з "вишнями" завершується вже цього літа, що робить його вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість аргентинця у 22 мільйони євро.