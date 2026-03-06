Англія

Клуби Англійської футбольної ліги проголосували за зміну формату змагань — нові правила наберуть чинності із сезону 2026-2027.

Клуби Англійської футбольної ліги (EFL) ухвалили історичне рішення щодо зміни формату плей-оф Чемпіоншипу. Вже із сезону 2026-2027 за вихід до англійської Прем'єр-ліги боротимуться не чотири, а шість команд — ті, що посядуть у турнірній таблиці місця з третього по восьме.

Ця пропозиція розглядалася протягом кількох останніх сезонів і нарешті отримала офіційне схвалення від ради директорів EFL та Футбольної асоціації Англії. Нова система фактично копіює успішний формат, який вже використовується у Національній лізі.

Як працюватиме новий формат плей-оф: Пряма путівка до півфіналу: Команди, які за підсумками регулярного сезону посядуть 3-тє та 4-те місця, автоматично проходять до 1/2 фіналу. Чвертьфінали (один матч): Команда на 5-му місці прийматиме на домашньому стадіоні команду з 8-го місця, а 6-та зіграє на своєму полі із 7-ю. Півфінали та фінал: Півфінальні протистояння, як і раніше, складатимуться з двох матчів (вдома та на виїзді). Вирішальний фінальний поєдинок традиційно прийматиме лондонський стадіон Вемблі наприкінці травня.

Формат плей-оф із чотирма командами у другому за силою дивізіоні Англії залишався незмінним з моменту його запровадження у сезоні 1986-1987 років. За словами представників EFL, головна мета нововведення — збільшити кількість конкурентних та інтригуючих матчів на фініші кампанії, а також дати ще двом клубам шанс поборотися за путівку до еліти.

Виконавчий директор EFL Тревор Берч наголосив, що матчі плей-оф стали справжньою візитною карткою ліги:

"Плей-оф — це родзинка вітчизняного футбольного календаря, що втілює драму, напругу та небезпеку, які роблять EFL такою особливою. Після кількох місяців обговорень ми впевнені, що ця зміна ще більше зміцнить Чемпіоншип як змагання та надасть більшій кількості клубів та їхніх уболівальників реальну можливість досягти підвищення", — заявив Тревор.

Для порівняння: минулого сезону восьме місце в Чемпіоншипі посів Міллволл із 66 очками, тоді як останню путівку до плей-оф (шосте місце) виборов Брістоль Сіті, маючи 68 балів. Водночас Шеффілд Юнайтед, який став третім із 90 очками, зрештою програв у фіналі плей-оф.

Наразі EFL не планує запроваджувати аналогічне розширення для Першої (League One) та Другої (League Two) ліг. Тим часом клуби Національної ліги продовжують активно просувати кампанію 3UP, вимагаючи додати третє місце для підвищення в класі (до Другої ліги).

Цього тижня на загальних зборах обговорювалися ці вимоги, проте офіційного голосування поки не планується. Будь-які зміни у правилах переходу між дивізіонами потребуватимуть схвалення більшості клубів EFL.