Англія

Попри жахливі результати та наближення зони вильоту, хорватський фахівець заявляє, що після матчу з Крістал Пелас вірить у команду навіть більше, ніж раніше.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор відмовився коментувати своє майбутнє в клубі після того, як його команда зазнала третьої поразки поспіль під його керівництвом. У четвер ввечері шпори на домашній арені поступилися Крістал Пелас із рахунком 1:3.

Матч складався драматично: Домінік Соланке вивів Тоттенгем вперед наприкінці першого тайму. Однак хід гри кардинально змінився після вилучення Міккі ван де Вена за фол останньої надії на Ісмаїлі Саррі. Сарр реалізував пенальті, а невдовзі Йорген Странд Ларсен та ще один гол Сарра перед самою перервою зафіксували підсумковий рахунок.

Після цієї поразки безвиграшна серія лондонців у Прем'єр-лізі досягла 11 матчів, а від зони вильоту (за 9 турів до кінця) їх відділяє лише одне очко. На післяматчевій пресконференції на тлі чуток про можливу швидку відставку Тудора запитали, чи побачать вболівальники його на тренерській лаві в наступних матчах. Хорватський фахівець відрізав:

"Без коментарів щодо цього питання". На запитання, чи дозволить керівництво йому продовжувати роботу, він додав: "Я не думаю в їхньому напрямку, я маю виконувати свою роботу, і це все".

Попри кризову ситуацію, Тудор виступив із досить несподіваною заявою, зазначивши, що побачив позитивні моменти у грі своїх підопічних:

"Можливо, це прозвучить дивно, але після цієї гри я вірю в команду більше, ніж до неї. Я щось побачив. Мені потрібно обрати правильних хлопців. Човен пливе туди, куди я хочу, і ті, хто в човні, можуть залишитися. Інакше вони можуть його покинути", — заявив тренер.

Тудор також підкреслив, що червона картка зламала гру, але він побачив хорошу енергію, бажання та пристрасть від гравців. Він сподівається, що з поверненням травмованих футболістів, таких як Крістіан Ромеро, команда зможе покращити результати.

Наступним випробуванням для Тоттенгема, стане виїзний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко у вівторок, після чого на команду чекає важкий виїзд до Ліверпуля в рамках АПЛ.