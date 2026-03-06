Англія

Наставник Лідс Юнайтед пропустить кубковий матч проти свого колишнього клубу через конфлікт із суддею.

Футбольна асоціація Англії (FA) дискваліфікувала на один матч і оштрафувала на 8 000 фунтів стерлінгів головного тренера Лідс Юнайтед Даніеля Фарке. Німецький фахівець отримав покарання за свою поведінку після мінімальної поразки від Манчестер Сіті (0:1), яка відбулася 28 лютого.

Відразу після фінального свистка на Елланд Роуд Фарке підійшов до головного арбітра Пітера Бенкса. Цей епізод завершився першою в його професійній кар'єрі червоною карткою. FA звинуватила 49-річного тренера у порушенні Правила 12 (конфронтація з офіційними особами матчу), і Фарке одразу визнав свою провину.

Попри визнання провини, тренер Лідса висловив глибоке розчарування діями судді, наполягаючи на тому, що його наміри були абсолютно мирними. Він лише хотів запитати, чому арбітр не додав більше компенсованого часу.

"Я підбіг до нього. Жодного поганого слова. Жодної лайки чи нецензурної лексики. Я просто хотів запитати його, чому він не додав ще часу. Він нічого мені не відповів і просто дістав червону картку. Дістати червону картку і зганьбити мене перед усім світом... Я не був цим задоволений. Навіть асистенти арбітра були шоковані тим, що він показав вилучення", — пояснив Фарке.

Попри відвертий гнів через ситуацію, Фарке зазначив, що все ще з великою повагою ставиться до професії судді, і припустив, що Бенкс просто помилився на емоціях.

"Я не думаю, що Пітер зробив це навмисне, він просто неправильно оцінив ситуацію", — додав тренер, пожартувавши наостанок: "Я більше ніколи не буду підбігати до арбітрів".

Через дискваліфікацію Фарке не зможе керувати командою з технічної зони під час недільного матчу п'ятого раунду Кубка Англії. Ця гра буде для нього особливо принциповою, адже Лідс зустрінеться з його колишнім клубом — Норвічем. Німецький фахівець повернеться на тренерську лаву 15 березня, коли його команда зіграє проти Крістал Пелас у рамках АПЛ.