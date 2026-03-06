Деклан Райс і Мікель Артета, Getty Images
06 березня 2026, 08:58
Центральний півзахисник Арсеналу Деклан Райс отримав нагороду гравця року англійської Прем’єр-ліги за версією London Football Awards за підсумками 2025.
Визнання стало результатом стабільних і впливових виступів футболіста у складі лондонського клубу протягом сезону.
У нинішній кампанії Райс залишається одним із ключових гравців команди Мікеля Артети. Англійський хавбек відповідає за баланс у центрі поля, активно працює в обороні та регулярно долучається до атак, що допомагає Арсеналу демонструвати високі результати одразу в кількох турнірах.
Загалом у цьому сезоні Деклан Райс провів 40 матчів у всіх змаганнях, відзначившись чотирма забитими м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Його стабільна гра стала важливим фактором успішних виступів Арсенала в Прем’єр-лізі, Лізі чемпіонів та національних кубках.
Також слід зазначити, що на церемонії вручення London Football Awards головний тренер Арсеналу Мікель Артета був визнаний тренером року АПЛ.