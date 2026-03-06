Англія

Самуель Амісса потрапив до сфери інтересів одразу кількох грандів АПЛ.

Захисник лондонського Фулгема Самуель Амісса може змінити клубну прописку в межах чемпіонату Англії. За інформацією The Telegraph, у послугах перспективного гравця зацікавлені Арсенал, Манчестер Юнайтед та Челсі.

Контракт футболіста з "дачниками" завершується вже наступного літа, що робить його привабливим варіантом на трансферному ринку.

У сезоні-2025/26 Фулгем наразі посідає дев'яту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі 40 очок. Лідером чемпіонату є "каноніри", за якими у топ-7 розташовуються Манчестер Сіті, Ман Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль та Челсі.

