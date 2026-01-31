Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 31 січня о 22:00.

Лідер іспанської Ла Ліги Барселона вирушає в гості до непоступливого Ельче, маючи на меті збільшити свій відрив від переслідувачів до чотирьох очок.

Ельче — Барселона

Субота, 31 січня, 22:00, стадіон Естадіо Мануель Мартінес Валеро, Ельче

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ельче, який повернувся до еліти після успішного сезону в Сегунді, проводить досить гідну кампанію. Команда Едера Сарабії наразі посідає 11-те місце, маючи в активі 24 очки. Попри те, що "зелено-смугасті" перебувають у середині таблиці, їхній відрив від зони вильоту становить лише три пункти, а початок 2026 року видався складним — лише два очки в чотирьох матчах. Проте вдома Ельче залишається грізною силою: на Мартінес Валеро вони програли лише один раз у 11 поєдинках сезону. Господарям доведеться грати без дискваліфікованого Алейша Фебаса та травмованого Ектора Форта, але повернення досвідченого Андре Сілви має додати ваги їхній атаці.

Барселона підходить до матчу в чудовому настрої після впевненої перемоги над Копенгагеном (4:1) у Лізі чемпіонів, яка забезпечила команді місце в 1/8 фіналу. У чемпіонаті підопічні Гансі Фліка також тримають марку, розібравшись у минулому турі з Ов'єдо (3:0). "Синьо-гранатові" випереджають мадридський Реал на один бал і мають чудовий шанс чинити тиск на конкурента, який зіграє свій матч лише в неділю. Каталонці традиційно домінують у протистояннях з Ельче, вигравши останні 11 очних зустрічей, а їхня виїзна форма (сім перемог у 11 іграх) робить їх очевидними фаворитами суботнього вечора.

Кадрова ситуація лідера стабілізувалася: попри відсутність Гаві, Крістенсена та Педрі, до складу повертається Френкі де Йонг, а Ферран Торрес вже готовий вийти з перших хвилин після травми. Очікується, що Барселона намагатиметься встановити контроль над м'ячем з перших хвилин, уникаючи недооцінки суперника, який цього сезону вже відбирав очки у грандів на своєму полі.

Ельче, імовірно, зробить ставку на компактну оборону та контратаки через Альваро Родрігеса, сподіваючись на втому гостей після єврокубкового виїзду.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.36, тоді як потенційний успіх Ельче оцінюється показником 7.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.75.

Орієнтовні склади

Ельче: Пенья — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Педроса, Нето, Діангана, Агуадо, Валера — Родрігес, Сілва.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Г. Мартін, Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рафінья — Торрес.

Не зіграють: Фебас, Форт (Ельче) — Гаві, Крістенсен, Педрі (Барселона).

Під питанням: А. Нуньєс, Рафа Мір (Ельче) — немає (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 0:3

