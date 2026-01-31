Німеччина

Мюнхенський клуб двічі виходив вперед, але гості з півночі не дали себе обіграти.

У 20-му турі чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія зіграла у драматичну нічию з Гамбургом – 2:2. Поєдинок стартував о 19:30 за київським часом.

Господарі відкрили рахунок на 38-й хвилині після холоднокровного удару з пенальті Фабіо Вієйри. Втім, уже через чотири хвилини Гаррі Кейн зрівняв рахунок, а на 46-й хвилині Луїс Діас вивів Баварію вперед. Здавалося, що три очки у мюнхенців у кишені, але на 53-й хвилині Лука Вушкович головою зробив рахунок 2:2, подарувавши Гамбургу сенсаційну нічию.

Ця нічия стала другою поспіль втратою очок Баварією в чемпіонаті – у минулому турі команда Венсана Компані також не змогла перемогти. Після 20 турів Баварія лідирує у таблиці з 51 очком, тоді як Боруссія Дортмунд іде другою з 42 очками та матчем у запасі. Гамбург із 19 очками посідає 13-е місце.

Вболівальники відзначили яскраву гру Вушковича, який не лише забив гол, але й надійно оборонявся протягом всього матчу. У Баварії були моменти для перемоги, включно з небезпечними ударами Кейна та Діаса, однак захисники та голкіпер Гамбурга врятували свою команду.

Гамбург — Баварія 2:2

Голи: Вієйра, 34 (пен), Вушкович, 53 - Кейн, 42, Діас, 46

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович, Ельфадлі — Мікельбренсіс (Омарі, 74), Самбі Локонга (Неста Глатцель, 85), Ремберг, Мугейм — Джатта (Гочолеішвілі, 59), Вієйра (Ферай, 85) — Кенігсдорффер (Філіпп, 74)

Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Мін Дже (Та, 65), Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл (Діас, 46), Гнабрі (Мусіала, 65) — Кейн

Попередження: Ремберг, Мугейм, Локонга, Гочолеішвілі, Фернандеш, Капальдо — Кейн, Олісе, Кімміх