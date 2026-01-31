Італія

Травма капітана змусила тренера відкрити очі на проблеми клубу та календаря Серії А.

Травма капітана Джованні Ді Лоренцо стала серйозним ударом для Наполі після перемоги над Фіорентиною з рахунком 2:1 у Серії А. Гравця винесли на ношах після того, як його ліве коліно, ймовірно, зазнало розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Якщо це підтвердиться, то найімовірніше, це кінець виступів у цьому сезоні.

Головний тренер команди Антоніо Конте підтвердив невтішні прогнози медиків:

"Відчуття таке, що він серйозно пошкодив коліно, і це хрестоподібна зв’язка. Це неприємно. Ви ж чудово знаєте, що для нас означає Ді Лоренцо".

Конте висловив гнів через перевантаження гравців і обмежений склад команди:

"Грати у всіх цих матчах вбиває гравців і вбиває футбол. Нам потрібен більший склад, інакше це самогубство".

Італійський наставник не обмежився критикою лише календаря і перевантаження матчами. Він відкрито звинуватив директорів Наполі, УЄФА та інші футбольні органи у нехтуванні безпекою гравців:

"Клуби, здається, не розуміють, що це як собака, яка женеться за власним хвостом. Ти борешся за місце у всіх цих турнірах, щоб отримати більше грошей, але це ефемерно. Чим більше змагань, тим більше гравців потрібно купувати, а фонд заробітної плати зростає".

Конте наголосив, що його команда вже змушена обходитися без низки ключових футболістів через травми або трансферні обмеження:

"Ми єдиний клуб, який має прибуток у 240 мільйонів євро, і нам заборонено здійснювати трансфери. Це просто фантастично", – саркастично додав тренер.

Ця травма одного з лідерів команди стала ще одним ураженням для команди після поразок від Ювентуса в Серії А та Челсі у Лізі чемпіонів, яка призвела до дострокового вильоту з турніру.