Інше

Український півзахисник підписав контракт до кінця сезону і вже включений у склад команди на матчі чемпіонату Кіпру.

Відомий український футболіст Віктор Коваленко продовжить кар’єру в чемпіонаті Кіпру, де після періоду в Арісі буде виступати за Олімпіакос із Нікосії.

Колишній хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко перейшов в Олімпіакос із Нікосії, про що клуб чемпіонату Кіпру вже оголосив офіційно.

29-річний футболіст підписав контракт із кіпріотами до кінця поточного сезону.

"Ми вітаємо Віктора Коваленка у великій родині Олімпіакосу та бажаємо йому здоров’я, сил та подальших успіхів у носінні історичної чорно-зеленої футболки!", – сказано в заяві клубу із Нікосії.

Нагадаємо, що Коваленко залишив Аріс у січні цього року і певний час перебував у статусі вільного агента. При цьому до цієї команди він приєднався лише у вересні 2025-го. За цей час взяв участь у шести матчах (174 хвилини) без результативних дій.

Коваленко є вихованцем Шахтаря. За першу команду він виступав з 2014 по 2021 роки, провів 199 поєдинків, забив 32 м’ячі та віддав 12 асистів. Також на рахунку Віктора 33 матчі у складі збірної України, за яку він зробив один асист.

Олімпіакос із Нікосії наразі займає восьме місце турнірної таблиці чемпіонату Кіпру. Наступну гру нова команда Коваленка проведе 8 лютого проти Аполлона.