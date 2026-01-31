Італія

Гол ножицями став окрасою яскравого матчу.

Кальярі здобув переконливу перемогу над Еллас Верона з рахунком 4:0 у матчі чергового туру Серії A та комфортно закріпився в середині турнірної таблиці. Кульмінацією поєдинку став видовищний гол Семіха Киличсоя ударом ножицями.

Поєдинок мав велике турнірне значення, адже перед стартом туру Верона ділила останню сходинку з Пізою, тоді як сардинці підійшли до гри на хвилі двох поспіль перемог над Ювентусом і Фіорентиною. Обидві команди мали кадрові проблеми через травми ключових гравців.

Перший серйозний момент створив Лука Маццітеллі, змусивши воротаря гостей Сімоне Періллі рятувати команду після удару з льоту. Згодом саме Маццітеллі відкрив рахунок: після активних дій Марко Палестри та ефектної передачі п’ятою від Адама Оберта півзахисник точно пробив у ближній кут.

Невдовзі Кальярі подвоїв перевагу. Після подачі з кутового Себастьяно Еспозіто Семіх Киличсой ударом через себе відправив м’яч у сітку. Спершу гол скасували через офсайд, але після перегляду VAR взяття воріт було зараховано.

Ситуація для Верони ускладнилася ще більше після вилучення Аміна Сарра, який отримав другу жовту картку за необережні фоли. Граючи в меншості, гості втратили впевненість і вже не змогли стримати тиск господарів.

У другому таймі Кальярі довів рахунок до розгромного. Спочатку Ібрагім Сулемана вдало зіграв на добиванні після сейву воротаря, а вже на останній хвилині Ріяд Ідріссі замкнув передачу Габріеле Заппи, встановивши остаточний рахунок — 4:0.

Кальярі - Верона 4:0

Голи: Маццітеллі, 36, Киличсой, 45+2, Сулемана, 84, Ідріссі, 90+1

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Луперто — Палестра (Дзаппа, 87), Адопо, Гаетано, Маццітеллі (Сулемана, 66), Оберт (Ідріссі, 79) — Киличсой (Борреллі, 66), Еспозіто (Паволетті, 87)

Верона: Періллі — Слотсагер, Нельссон, Валентіні — Лірола (Москера, 58), Харруї (Аль-Мусраті, 57), Гальярдіні, Бернед (Сердар, 57), Фресе — Сарр, Орбан

Вилучення: Сарр, 51