Італія

19-річний німецький вінгер прибув до Турину для підписання контракту.

19-річний німецький вінгер Адін Лічіна прибув до Італії для завершення переходу з мюнхенської Баварії до туринського Ювентуса, повідомляє журналіст Нікола Скіра.

Гравець вже приземлився в Турині та готується до проходження медичного огляду, після якого очікується підписання довгострокового контракту з "Старою синьйорою", розрахованого до 2029 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Лічіни становить 700 тисяч євро. У поточному сезоні у складі дубля Баварії в Регіональній лізі він провів 16 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

У складі збірної Німеччини U-19 Лічіна зіграв 7 матчів (4 товариські та 3 кваліфікаційні ігри Євро U-19), відзначившись 1 голом та 1 асистом.