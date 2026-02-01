Ермедин Демирович відзначився вирішальним голом на 90-й хвилині.
Штутгарт - Фрайбург getty images
01 лютого 2026, 18:35
Штутгарт на своєму полі переміг Фрайбург у матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу з рахунком 1:0.
Єдиний гол у поєдинку було забито наприкінці зустрічі — на 90-й хвилині. Вирішальний удар завдав боснійський нападник Ермедін Демірович після передачі Деніза Ундава.
Після 20 турів Штутгарт займає четверту позицію в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 39 очок. Фрайбург із 27 очками розташовується на сьомому місці.
Штутгарт - Фрайбург 1:0
Гол: Демірович, 89
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Шабо, Гендрікс (Міттельштедт, 59) — Каразор (Демірович, 77), Штіллер — Левелінг, Нарті (Фюріх, 59), Ель-Ханнус (Андрес, 77) — Ундав (Жаке, 90)
Фрайбург: Атуболу — Трой (Огбус, 78), Гінтер, Розенфельдер, Макенго — Еггештайн, Манзамбі (Іріє, 68) — Бесте (Остерхаге, 68), Сузукі (Гріфо, 76), Шергант (Гелер, 76) — Матанович
Попередження: Каразор, Демірович, Міттельштедт — Бесте