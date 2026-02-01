Німеччина

Ермедин Демирович відзначився вирішальним голом на 90-й хвилині.

Штутгарт на своєму полі переміг Фрайбург у матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку було забито наприкінці зустрічі — на 90-й хвилині. Вирішальний удар завдав боснійський нападник Ермедін Демірович після передачі Деніза Ундава.

Після 20 турів Штутгарт займає четверту позицію в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 39 очок. Фрайбург із 27 очками розташовується на сьомому місці.

Штутгарт - Фрайбург 1:0

Гол: Демірович, 89

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Шабо, Гендрікс (Міттельштедт, 59) — Каразор (Демірович, 77), Штіллер — Левелінг, Нарті (Фюріх, 59), Ель-Ханнус (Андрес, 77) — Ундав (Жаке, 90)

Фрайбург: Атуболу — Трой (Огбус, 78), Гінтер, Розенфельдер, Макенго — Еггештайн, Манзамбі (Іріє, 68) — Бесте (Остерхаге, 68), Сузукі (Гріфо, 76), Шергант (Гелер, 76) — Матанович

Попередження: Каразор, Демірович, Міттельштедт — Бесте