Ліга чемпіонів

Підопічні Гвардіоли зайняли 8 сходинку за підсумками етапу Ліги.

Манчестер Сіті впевнено розібрався з Галатасараєм та увійшов в останній вагон 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0).

На 11-й хвилині гри Голанд перервав свою гольову посуху та впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Згодом містяни подвоїли перевагу. Після затяжної атаки мʼяч опинився у Доку. Вінгер увірвався в штрафний майданчик та покотив на самотнього Шеркі. Той підробив під робочу ногу та потужно пробив у ближній кут — без шансів для воротаря. Господарі поля могли доводити справу до розгрому, але Чакір не дав цього зробити.

Манчестер Сіті впевнено перемагає — 2:0 та посідає 8-му сходинку турнірної таблиці, яка дозволяє підопічним Пепа кваліфікуватися до 1/8 фіналу ЛЧ. Галатасарай, незважаючи на фіаско, продовжить боротьбу у найпрестижнішому розіграші (у стикових матчах). Стамбульський клуб посів 20-ту сходинку, маючи у своєму активі 10 очок.

Манчестер Сіті — Галатасарай 2:0

Голи: Голанд, 10, Шеркі, 29

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Аке, Аїт-Нурі — О'Райлі — Шеркі (Гонсалес, 82), Сілва, Мармуш (Рейндерс, 67), Доку (Фоден, 37) — Голанд

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі (Елмали, 68), Якобс — Сара (Ікарді, 86), Леміна — Їлмаз (Акгюн, 68), Гюндоган (Торрейра, 67), Сане (Айхан, 80) — Осімген

Попередження: Леміна