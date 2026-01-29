Ліга чемпіонів

Феєричний гол Трубіна бачили всі.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про забитий гол українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала. Цитує іспанського фахівця ESPN.

«Ми всією командою стежили за закінченням матчу, але не знали, що Бенфіці потрібен один гол для проходу далі. Тож коли голкіпер вирушив вперед, ми подумали: «Чому ти туди пішов?». Бо якщо Реал забив, то ми не потрапили б у першу вісімку.

Але для Жозе Моурінью це була хороша стратегія забити четвертий гол. Я обов’язково привітаю його з цим», – сказав Гвардіола.