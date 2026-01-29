Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Англійський Манчестер Сіті у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв турецький Галатасарай на власному полі (2:0).

Команда Хосепа Гвардіоли тотально домінувала в першому таймі, і в підсумку завершила його з двома м’ячами переваги.

Після перерви "містяни" дали пограти й суперникам, але ті своїми нагодами не скористались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Галатасарай у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Манчестер Сіті — Галатасарай 2:0

Голи: Голанд, 10, Шеркі, 29

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Аке, Аїт-Нурі — О'Райлі — Шеркі (Гонсалес, 82), Сілва, Мармуш (Рейндерс, 67), Доку (Фоден, 37) — Голанд.

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі (Елмали, 68), Якобс — Сара (Ікарді, 86), Леміна — Їлмаз (Акгюн, 68), Гюндоган (Торрейра, 67), Сане (Айхан, 80) — Осімген.

Попередження: Леміна