Німеччина

Команду з Бремена очолив 51-річний Даніель Тіуне.

Бременський Вердер оголосив про призначення Даніеля Тіуне новим головним тренером команди. 51-річний німецький фахівець змінив на цій посаді Хорста Штеффена, якого було звільнено після серії з десяти матчів поспіль без перемог.

Останню перемогу Вердер здобував ще 7 листопада у матчі проти Вольфсбурга (2:1). Наразі команда перебуває у складній турнірній ситуації — "музиканти" займають 15-те місце в таблиці Бундесліги, випереджаючи зону перехідних матчів лише на одне очко.

Останнім місцем роботи Тіуне була Фортуна Дюссельдорф, яку він очолював протягом трьох з половиною років. Раніше тренер також працював із Гамбургом. Контракт з новим наставником Вердер не розголошує.

Свій дебют на чолі бременців Даніель Тіуне може провести вже 7 лютого, коли Вердер у гостьовому матчі зустрінеться з Фрайбургом.