Англія

Гол Тьєрно Баррі врятував мерсисайдців від домашньої поразки у матчі 23-го туру АПЛ.

Евертон зіграв унічию з Лідс Юнайтед у матчі 23-го туру англійської Прем’єр-ліги. Поєдинок на Гілл Дікінсон Стедіум завершився з рахунком 1:1, причому господарям довелося відіграватися після невдалого першого тайму.

Лідс Юнайтед виглядав значно активніше до перерви та закономірно вийшов уперед на 28-й хвилині. Після швидкої атаки правим флангом Антон Штах виконав гостру передачу вздовж воріт, а Джеймс Джастін замкнув її на дальній стійці, відкривши рахунок у матчі.

Після перерви Евертон, у складі якого увесь матч провів українець Віталій Миколенко, суттєво додав у швидкості та контролі м’яча, поступово притиснувши суперника до власних воріт. Активність господарів дала результат на 76-й хвилині — Ідрісса Гує тонкою передачею знайшов Тьєрно Баррі, який потужним ударом з близької відстані відправив м’яч у сітку та зрівняв рахунок.

У заключні хвилини зустрічі Евертон був близьким до повного камбеку, зокрема Гує поцілив у каркас воріт, однак Лідс вистояв і зберіг нічийний результат. У компенсований час гості також мали шанс вирвати перемогу, але удар Джастіна після кутового пройшов над перекладиною.

Евертон — Лідс Юнайтед 1:1

Голи: Баррі, 76 - Джастін, 28

Евертон: Пікфорд — Паттерсон (Діблінг, 71), Тарковські, О'Браєн, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Армстронг (Брентвейт, 46), Макніл (Дьюзбері-Голл, 46) — Баррі (Бету, 89)

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Борно (Буонанотте, 85), Родон, Стрейк — Богл, Штах (Окафор, 85), Ампаду, Груєв (Танака, 66), Джастін — Ааронсон (Лонгстафф, 85), Калверт-Льюїн

Попередження: Штах, Груєв, Буонанотте