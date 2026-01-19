Англія

Англієць приєднався до "містян".

Манчестер Сіті оформив трансфер центрального захисника Марка Геї з лондонського Крістал Пелес. Про це повідомляє офіційний сайт «містян».

Зазначається, що з футболістом підписано довготривалу угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2031 року. За інформацією англійських ЗМІ, Ман Сіті заплатив за гравця збірної Англії 35 мільйонів євро.

Геї виступав за Крістал Пелес з 2021 року. За цей час він встиг відіграти за лондонську команду 188 матчів, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.