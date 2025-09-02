Англія

Захисник може відмовитися від капітанської пов’язки через конфлікт із Гласнером.

Марк Геї розгніваний на Крістал Пелес через зрив трансферу до Ліверпуля, який не відбувся попри домовленості між клубами в останній день трансферного вікна, повідомляє The Guardian.

Захисник надзвичайно незадоволений рішенням клубу скасувати угоду, що здавалася вже завершеною. Глава Крістал Пелес Стів Періш спочатку погодився на пропозицію за кілька годин до дедлайну, а Геї навіть пройшов першу частину медичного обстеження для Ліверпуля, подав документи до АПЛ і записав прощальне відео.

Однак Періш передумав у останню хвилину після того, як головний тренер Олівер Гласнер пригрозив піти у відставку, якщо трансфер відбудеться. Ця ситуація шокувала Геї, який залишився в клубі проти своєї волі. Хоча він не планує бойкотувати матчі, захисник розглядає можливість відмовитися від капітанської пов’язки як протест, вважаючи, що поводився коректно протягом усього процесу.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес шість матчів та забив один гол.