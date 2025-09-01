Англія

Капітан лондонського Крістал Пелес Марк Геї сьогодні стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє відомий інсайдер Марк Геї.

За інформацією джерела, за 25-річного центрального захисника "червоні" заплатять 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Також для "орлів" в угоді передбачено 10% прибутку (з суми понад 35 млн. фунтів — прим.) з наступного перепродажу гравця в інший клуб.

Зазначається, що англієць домовився з Ліверпулем щодо умов особистого контракту ще місяць тому.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес шість матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що трансфер Геї в Ліверпуль на межі зриву.