Джейкобс усіх ввів в оману.
Марк Геї, getty images
01 вересня 2025, 17:57
Капітан лондонського Крістал Пелес Марк Геї сьогодні стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє відомий інсайдер Марк Геї.
За інформацією джерела, за 25-річного центрального захисника "червоні" заплатять 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Також для "орлів" в угоді передбачено 10% прибутку (з суми понад 35 млн. фунтів — прим.) з наступного перепродажу гравця в інший клуб.
Зазначається, що англієць домовився з Ліверпулем щодо умов особистого контракту ще місяць тому.
Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес шість матчів та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що трансфер Геї в Ліверпуль на межі зриву.