Німеччина

Гулачі, Вандевордт і Цінгерле залишаються в клубі щонайменше до 2027—2030 років.

РБ Лейпциг оголосив про продовження контрактів одразу з трьома воротарями першої команди.

Клуб заздалегідь визначився з воротарською позицією на найближчі сезони: контракт бельгійця Мартена Вандевордта продовжено до літа 2030 року, угоду досвідченого Петера Гулачі — до 2027-го, а Леопольд Цінгерле підписав новий контракт до 2028 року.

35-річний Гулачі проведе у складі РБ Лейпциг уже дванадцятий сезон. Угорський голкіпер виступає за клуб з 2015 року та за цей час зіграв 360 офіційних матчів, а також двічі вигравав Кубок Німеччини — у 2022 та 2023 роках.

Мартен Вандевордт приєднався до РБ Лейпциг у 2024 році після переходу з Генка. 23-річний воротар уже провів 15 матчів за команду та був основним у всіх поєдинках Кубка Німеччини цього сезону. Бельгієць також регулярно отримує виклики до національної збірної.

Леопольд Цінгерле, який перейшов до РБ Лейпциг у 2023 році з Падерборна, проведе в клубі четвертий сезон. 31-річний голкіпер залишається важливою частиною команди як на полі, так і в роздягальні.