Форвард завершив свій протест через затримку зарплат і пропустить матч Ліги чемпіонів проти Аркадага.

Зірковий нападник саудівського клубу Ан-Наср Кріштіану Роналду завершив свій короткий протест і знову тренується з командою, повідомляє A Bola.

Форвард пропустить матч Азійської Ліги чемпіонів проти туркменського Аркадага 11 лютого, але його повернення очікується вже у чемпіонаті Саудівської Аравії. 14 лютого Роналду має зіграти проти Аль-Фатеx.

Однією з причин тимчасового відсторонення португальця стала затримка зарплат деяким співробітникам клубу. Керівництво Ан-Насра виплатило борги та відновило повноваження директорів Жозе Семеду та Сімау Коутінью, після чого Роналду повернувся на тренування.

Португалець грає в Саудівській Аравії з 2023 року. За цей час у футболці Ан-Насра він провів 127 матчів, забив 111 голів та зробив 22 асисти.