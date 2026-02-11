Іспанія

Лондонські клуби зацікавлені у трансфері Хуліана Альвареса з Атлетіко Мадрид.

Хуліан Альварес з Атлетіко Мадрид регулярно стає героєм трансферних інсайдів. Як повідомляє TEAMtalk, лондонські Арсенал і Челсі підтримують постійні контакти щодо Альвареса і отримують позитивні сигнали.

Сам аргентинський нападник вважав за краще б перебратися в Барселону, проте каталонці навряд чи зможуть собі це дозволити. Потенційний трансфер 26-річного Альвареса буде коштувати в районі 100 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Хуліан Альварес провів 32 матчі, в яких записав на свій рахунок 11 голів і 5 результативних передач.

Раніше Атлетіко Мадрид визначив шортлист на підсилення центру півзахисту.