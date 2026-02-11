Інше

Реал Мадрид та УЄФА уклали історичну угоду.

Епопея зі створення Європейської Суперліги офіційно добігає кінця. В офіційній заяві повідомляється, що УЄФА, та мадридський Реал досягли принципової домовленості щодо майбутнього клубного футболу на континенті.

Згідно з текстом заяви, після місяців дискусій сторони дійшли згоди, керуючись інтересами гри. Новий формат співпраці базуватиметься на трьох ключових стовпах: Участь у турнірах визначатиметься виключно спортивними результатами, що фактично нівелює ідею закритої ліги.

Впровадження механізмів, що гарантують фінансову стабільність клубів. "УЄФА, Європейські футбольні клуби та Реал Мадрид оголошують про досягнення угоди заради блага європейського клубного футболу", — йдеться в офіційному повідомленні.

Найважливішим наслідком цієї угоди стане врегулювання правового конфлікту, що тривав останні роки. У заяві підкреслюється: "Ця принципова угода також слугуватиме вирішенню всіх юридичних суперечок, пов’язаних із Європейською Суперлігою, як тільки фінальні домовленості будуть імплементовані".

Фактично це означає, що після підписання фінальних документів Реал Мадрид відкличе свої позови проти УЄФА, а проєкт Суперліги в його конфронтаційному вигляді остаточно припинить існування. Сторони переходять від судових залів до конструктивної співпраці в рамках оновленої системи європейського футболу.

Нагадаємо, нещодавно Барселона офіційно вийшла з Суперліги, залишивши Реал єдиним учасником турніру.