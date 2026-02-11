Іспанія

Іспанський захисник Борнмута зізнався у любові до рідного клубу, але зазначив, що зараз зосереджений на грі в АПЛ.

Захисник Борнмута Алекс Хіменес не приховує бажання знову приміряти футболку мадридського Реала. Про це 20-річний футболіст розповів в інтерв'ю виданню Mundo Deportivo.

"Зараз я повністю зосереджений на Борнмуті. Але в майбутньому, звісно, я хотів би повернутися в Реал Мадрид. Це мій дім, я всьому навчився в Реалі", — заявив Хіменес.

Алекс є вихованцем "вершкових", проте покинув команду у 2024 році, так і не дебютувавши за основний склад.

Раніше стало відомо, що Борнмут повністю викупив права на захисника у Мілана. У нинішньому сезоні АПЛ іспанець демонструє впевнену гру, провівши 22 матчі та відзначившись одним забитим м'ячем.