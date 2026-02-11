Інше

Колишній форвард Атлетіко Мадрид розповів про конкуренцію з легендарними аргентинцем та португальцем.

Колишній форвард Манчестер Юнайтед, Челсі та мадридського Атлетіко Радамель Фалькао заявив, що не зміг виграти Золотий м'яч через аргентинця Ліонеля Мессі та португальця Кріштіану Роналду.

У 2012 році колумбійський нападник посів п'яте місце у голосуванні France Football. Його випередили Мессі, Роналду, Іньєста та Хаві.

"Для мене велика гордість опинитися поруч із такими футболістами. Мені хотілося виграти Золотий м'яч, але я з покоління Лео і Кріштіану. Якби вони не грали в Іспанії, я б виграв бомбардирську гонку. В Атлетіко я був на своєму піку", — передає слова колумбійця видання.

Мессі виграв вісім Золотих м'ячів, а Роналду — п'ять.

Раніше повідомлялося, що Радамель Фалькао знову знайшов клуб у Колумбії.