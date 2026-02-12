Німеччина

Англійський форвард оцінив перспективи Баварії в сезоні.

Нападник Баварії Гаррі Кейн поділився думками щодо перспектив мюнхенського клубу завоювати требл у поточному сезоні.

За словами англійця, команда має всі передумови для боротьби за три трофеї, однак не збирається забігати наперед:

"Це, безумовно, можливо, але попереду ще довгий шлях. Ми не будемо забігати наперед. Ми перебуваємо в потрібний момент, в потрібній ситуації, ми все ще в усіх змаганнях.

З тим, як ми граємо, з тим, як ми відчуваємо себе, звичайно, це можливо, але щоб виграти требл, потрібно трохи удачі, потрібно, щоб все складалося на вашу користь, потрібно продовжувати грати і не травмуватися. Ми просто маємо зосередитися на тому, що робимо зараз", — сказав Кейн.

Свій наступний матч Баварія проведе 14 лютого — суперником мюнхенців стане Вердер.

Нагадаємо, Гаррі Кейн ухвалив рішення щодо продовження кар’єри та має намір залишитися в мюнхенському клубі. Про це повідомив журналіст Sky Sports News Керрі Хау.