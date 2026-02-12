Аргентинський нападник підписав нову довгострокову угоду з клубом Серії А.
Сантьяго Кастро, getty images
12 лютого 2026, 17:51
Болонья офіційно оголосила про підписання нової довгострокової угоди зі своїм нападником Сантьяго Кастро. Аргентинець продовжив співпрацю з італійським клубом щонайменше до 30 червня 2030 року.
Кастро приєднався до Болоньї на початку 2024 року та з того часу став важливою частиною атакувальної лінії команди. У складі італійського клубу в цьому сезоні він уже провів 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 8 забитими м’ячами та 2 результативними передачами.
Нагадаємо, Лаціо переграв Болонью в серії пенальті на шляху до півфіналу Кубка Італії.