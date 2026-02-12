Італія

Аргентинський нападник підписав нову довгострокову угоду з клубом Серії А.

Болонья офіційно оголосила про підписання нової довгострокової угоди зі своїм нападником Сантьяго Кастро. Аргентинець продовжив співпрацю з італійським клубом щонайменше до 30 червня 2030 року.

Santiago Castro is a Rossoblù until 2030 ❤️💙



Bologna FC 1909 announces that they have reached an agreement with striker Santiago Castro to extend his contract until June 30, 2030.#WeAreOne pic.twitter.com/PD1Y7AiB37 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 12, 2026

Кастро приєднався до Болоньї на початку 2024 року та з того часу став важливою частиною атакувальної лінії команди. У складі італійського клубу в цьому сезоні він уже провів 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 8 забитими м’ячами та 2 результативними передачами.

