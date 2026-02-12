Україна

Ще один новачок-легіонер для клубу УПЛ.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником швейцарського Івердона Мауро Даніелом Родрігешом Тейшейрою.

Орендна угода з 24-річним гравцем збірної Гвінеї-Бісау розрахована до літа 2026 року та включає опцію викупу футболіста.

У нинішньому сезоні Мауро провів 22 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку 20 поєдинків та два голи у складі національної команди.

Після 16 турів Олександрія набрала 11 очок та посідає передостаннє місце в УПЛ.