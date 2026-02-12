Нідерланди. Новина

Стерлінг приєднався до Феєнорда на правах вільного агента.

Роттердамський Феєнорд офіційно оголосив про підписання англійського вінгера Рахіма Стерлінга. 31-річний футболіст підписав контракт до завершення сезону 2025/26 на правах вільного агента після розірвання угоди з лондонським Челсі.

Стерлінг, який раніше виступав за Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Арсенал, прагне відновити кар'єру, яка останніми роками проходила складно. У сезоні 2024/25 на правах оренди він провів 28 матчів за Арсенал, забив один м’яч та віддав п’ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 5 млн євро.

Цікаво, що Феєнорд є головним конкурентом Аякса, де нині виступає український півзахисник Олександр Зінченко. Обидва клуби зустрінуться в Ередивізі у березні цього року.

Робін ван Персі, нинішній тренер Феєнорда, прокоментував підписання Стерлінга:



"Ми раді вітати Рахіма в клубі. Він приносить нам досвід, мобільність та якість у передній лінії, а також допоможе команді у боротьбі за високі місця в Ередивізі", – зазначив ван Персі.

Стерлінг може дебютувати вже на домашній арені вже 15 січня у матчі проти Гоу Ехед Іглз. Феєнорд після 22 турів займає друге місце в місцевому чемпіонаті, при цьому відстаючи на 17 очок від ПСВ.