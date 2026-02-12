Україна

Хавбек поділився своїми думками після продовження контракту з "гірниками".

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував продовження контракту з "гірниками".

"Емоції тільки позитивні. Я дійсно дуже щасливий, тому що розпочався мій десятий рік у Шахтарі. Цей клуб дуже багато мені дав: можливість вигравати трофеї, дебютувати на євроарені та в національній збірній. Я віддаю все, що можу, цьому клубу і дуже щасливий, що ми змогли пролонгувати угоду. Завжди викладався на 100 відсотків та навіть більше й завжди робитиму так для рідного клубу.

Угоду підписано на п'ять років – до кінця 2030 року. Цілі, як завжди, найвищі. У цьому клубі ти можеш вимагати від себе тільки максимум, тому викладатимуся на повну й сподіваюся, що завойовуватимемо з командою трофеї як в українських турнірах, так і на євроарені. Гадаю, якщо кожен вимагатиме від себе максимуму й викладатиметься на 100 відсотків, то в нас усе буде добре.

Найбільша мрія, пов’язана із Шахтарем? Напевно, здобути трофей на євроарені – це головне. Дуже давно цього не було, хотілося б повторити успіх Шахтаря зразка 2009 року. Якщо ми дійсно зможемо, це буде велике досягнення", — наводить слова Криськіва прес-служба клубу.

