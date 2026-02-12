Італія

Колишній капітан може стати консультантом або послом клубу.

Франческо Тотті веде переговори про можливе повернення в клуб. За даними La Repubblica, 49-річному італійцю пропонують контракт із зарплатою до 1 млн євро на рік.

Тотті можуть призначити на посаду зовнішнього консультанта або посла клубу, щоб він поступово інтегрувався в структуру Роми. Важливо, що легенда готова погодитися лише за умови, що в майбутньому він отримає роль, де зможе брати участь у прийнятті ключових рішень.

Раніше повідомлялося, що клуб розглядає Тотті на позицію технічного директора, який допомагав би спортивному директору Рікі Массарі у трансферній політиці та роботі з першою командою.

Франческо є найкращим гравцем Роми за всю історію — 785 матчів та 307 голів. Він провів у клубі 25 років, а після завершення кар’єри у 2017 році займався адміністративною роботою, поки у 2019 році не залишив клуб через розбіжності з попереднім керівництвом.

Повернення Тотті відбувається під новими власниками — Фрідкінсами, яких італієць раніше називав умовою свого повернення. Нещодавно він уже відвідав стадіон Олімпіко за їхнім запрошенням, що стало першим кроком до інтеграції в клуб після кількох років відсутності.