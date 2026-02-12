Чинні чемпіони MLS демонструють стиль та очікування майбутніх перемог.
Форма Presagio, getty images
12 лютого 2026, 19:15
Інтер Маямі представив нову виїзну форму Presagio перед історичним сезоном MLS 2026
Чорна футболка з сірими смужками та рожевим гербом від Adidas символізує очікування та атмосферу перемог чемпіонів MLS.
Напередодні сезону MLS 2026 року, який стартує 21 лютого, Інтер Маямі офіційно презентував свою нову виїзну форму Presagio від Adidas. Чинний чемпіон ліги, розпочне сезон вже 4 квітня у грі проти Лос-Анджелеса за який грає українець Артем Смоляков.
Нова виїзна форма виконана в чорному кольорі з елегантним коміром та сірими смужками на плечах. Рожевий герб клубу увінчаний срібною зіркою, що символізує титул MLS Cup 2025 року. Назва комплекта, Presagio, в перекладі з іспанської означає "ознака" або "передчуття", відображаючи атмосферу очікування та напруги, які супроводжують прихід чемпіонів.
Нагадаємо, під час підготовки до нового сезону Інтер Маямі у контрольному зустрічався з колумбійським грандом Атлетіко Насьональ і здобув перемогу з рахунком 2:1. Згодом була нічия проти еквадорської Барселони — 2:2.