Чинні чемпіони MLS демонструють стиль та очікування майбутніх перемог.

Інтер Маямі представив нову виїзну форму Presagio перед історичним сезоном MLS 2026

Чорна футболка з сірими смужками та рожевим гербом від Adidas символізує очікування та атмосферу перемог чемпіонів MLS.

Напередодні сезону MLS 2026 року, який стартує 21 лютого, Інтер Маямі офіційно презентував свою нову виїзну форму Presagio від Adidas. Чинний чемпіон ліги, розпочне сезон вже 4 квітня у грі проти Лос-Анджелеса за який грає українець Артем Смоляков.

A different kind of arrival. Presagio is here ⚫ pic.twitter.com/oEzG3CpLPH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026

Нова виїзна форма виконана в чорному кольорі з елегантним коміром та сірими смужками на плечах. Рожевий герб клубу увінчаний срібною зіркою, що символізує титул MLS Cup 2025 року. Назва комплекта, Presagio, в перекладі з іспанської означає "ознака" або "передчуття", відображаючи атмосферу очікування та напруги, які супроводжують прихід чемпіонів.

Нагадаємо, під час підготовки до нового сезону Інтер Маямі у контрольному зустрічався з колумбійським грандом Атлетіко Насьональ і здобув перемогу з рахунком 2:1. Згодом була нічия проти еквадорської Барселони — 2:2.