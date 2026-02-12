Україна

27-річний гравець провів перші товариські матчі за новий клуб.

Кам’янець-подільський Епіцентр офіційно оголосив про підписання іспанського захисника Аладжі Олівейри з клубу Торрент. Футболіст приєднався до команди на зборах у Туреччині та вже взяв участь у кількох товариських матчах. Деталі трансферу та контракту наразі не розголошуються.

27-річний оборонець має досвід виступів у різних дивізіонах Іспанії. Цього сезону за Торрент він провів 10 матчів у чемпіонаті четвертого дивізіону та один поєдинок у Кубку Іспанії, де відзначився забитим голом. Загалом у професійній кар’єрі Олівейра провів 71 матч.

Нагадаємо, сьогодні Епіцентр також орендував іспанця Рохаса.