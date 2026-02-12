Україна

22-річний гравець поповнив склад клубу УПЛ.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання 22-річного форварда Албана Таїпі. Деталі угоди поки що не розголошуються.

Новачок клубу – центрфорвард із Північної Македонії, зріст 189 см, має досвід виступів за клуби Північної Македонії та Угорщини. У першій частині сезону-2025/26 за Арсімі в 16 матчах вищого дивізіону Північної Македонії забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що після першої половини сезону Кудрівка перебуває в зоні перехідних матчів УПЛ, маючи 15 очок та 13-е місце в турнірній таблиці.

Напередодні клуб також оголосив про припинення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким та хавбеком Дмитром Коркішко, водночас підсиливши склад дебютанта УПЛ Кайєю Макоссо та вінгером Антоном Глущенком із Шахтаря.