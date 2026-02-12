Інше

Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Каліду Кулібалі.

Нова угода з 34-річним сенегальцем розрахована до кінця 2027 року, тоді як попередній контракт діяв до кінця цього року.

Нагадаємо, Кулібалі виступає за саудівський клуб з літа 2023 року після переходу з Челсі.

Нинішнього сезону Кулібалі провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Після 20 турів Аль-Хіляль набрав 50 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи Ан-Наср на один бал.