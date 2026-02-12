Матчі туру розділені на чотири дні.
Динамо - Полісся, ФК Динамо Київ
12 лютого 2026, 20:41
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 19 туру УПЛ.
Дев'ятнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 6 березня, матчем між Олександрією та донецьким Шахтарем.
Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 8 березня, против житомирського Полісся.
Тур закриє матч між рівненським Вересом та харьківським Металістом 1925 — гра відбудеться у понеділок, 9 березня, о 18:00.
УПЛ. 19 тур
6 березня, п’ятниця
13:00 Олександрія – Шахтар
7 березня, субота
13:00 Епіцентр – Колос
15:30 Оболонь – Кривбас
8 березня, неділя
13:00 Зоря – СК Полтава
15:30 Карпати – Кудрівка
18:00 Полісся – Динамо
9 березня, понеділок
15:30 Рух – Металіст 1925
18:00 Верес – ЛНЗ
Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.