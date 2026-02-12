Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 19 туру УПЛ.

Дев'ятнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 6 березня, матчем між Олександрією та донецьким Шахтарем.

Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 8 березня, против житомирського Полісся.

Тур закриє матч між рівненським Вересом та харьківським Металістом 1925 — гра відбудеться у понеділок, 9 березня, о 18:00.

УПЛ. 19 тур

6 березня, п’ятниця

13:00 Олександрія – Шахтар

7 березня, субота

13:00 Епіцентр – Колос

15:30 Оболонь – Кривбас

8 березня, неділя

13:00 Зоря – СК Полтава

15:30 Карпати – Кудрівка

18:00 Полісся – Динамо

9 березня, понеділок

15:30 Рух – Металіст 1925

18:00 Верес – ЛНЗ

Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.