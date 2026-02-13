Італія

В одного з лідерів "бергамасків" проблеми з коліном.

Півзахисник Аталанти Шарль Де Кетеларе не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний бельгієць зазнав травми на розминці перед матчем Серії А проти Кремонезе (2:1), після чого переніс артроскопічну операцію на правому коліні.

Клуб не назвав терміни відновлення футболіста, але, за інформацією інсайдера Ніколи Скіри, Шарль зможе повернутися на поле наприкінці березня.

Цього сезону Де Кетеларе провів 31 матч, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 24 турів Аталанта набрала 39 очок та посідає сьоме місце в італійській Серії А.

Раніше повідомлялося, що Аталанта хоче оновити контракт із Де Кетеларе.