Подробиці угоди не розголошуються.

Болгарський Хебар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським вінгером Русланом Непейпієвим.

Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що 22-річний українець знаходився у статусі вільного агента.

Останнім клубом футболіста був першоліговий Фенікс-Маріуполь, де у першій половині сезону він провів 15 матчів та віддав один асист. Також Руслан виступав за Рух та Лівий Берег.

Після 18 турів Хебар набрав 19 очок і посідає 13 місце у другому дивізіоні чемпіонату Болгарії.