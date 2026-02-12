Подробиці угоди не розголошуються.
Руслан Непейпієв, ФК Хебар
12 лютого 2026, 22:21
Болгарський Хебар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським вінгером Русланом Непейпієвим.
Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що 22-річний українець знаходився у статусі вільного агента.
Останнім клубом футболіста був першоліговий Фенікс-Маріуполь, де у першій половині сезону він провів 15 матчів та віддав один асист. Також Руслан виступав за Рух та Лівий Берег.
Після 18 турів Хебар набрав 19 очок і посідає 13 місце у другому дивізіоні чемпіонату Болгарії.