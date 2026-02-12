Інше

Молодий хавбек Брюгге потрапив до списку інтересів Інтера, Арсеналу, Челсі, Тоттенгема та Манчестер Юнайтед.

Міланський Інтер разом із провідними клубами Європи стежать за 20-річним півзахисником Брюгге Александром Станковичем. За інформацією журналіста Грема Бейлі з TEAMtalk, предметний інтерес до гравця проявляють Арсенал, Челсі, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Александар є сином Деяна Станковича, колишнього гравця Інтера, і вихованцем академії італійського клубу. Минулого літа він перейшов у Брюгге за майже 10 мільйонів євро, при цьому Інтер залишив за собою опцію першочергового зворотного викупу за 23 мільйони євро.

У цьому сезоні Станкович забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі в 37 матчах за Брюгге у всіх турнірах. Його виступи привернули увагу багатьох скаутів Європи, а порівняння з молодим Декланом Райсом підтверджує високий рівень його гри.

У липні 2025 року серб підписав довгостроковий контракт з Брюгге до 2029 року.

Інтерес до Станковича з боку клубів АПЛ зростає, і найближчі місяці можуть стати вирішальними для його майбутнього переходу. Попри увагу Англії та інших європейських ліг, Станкович не виключає повернення до Інтера, оскільки клуб залишив за собою право викупу на літо 2026 та 2027 років.