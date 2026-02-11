Італія

Фінансові вимоги Ньюкасла та зарплата хавбека можуть стати серйозною перепоною для клубів Серії А.

Майбутнє центрального півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі залишається предметом активних обговорень напередодні літнього трансферного вікна.

Як повідомляє The Athletic, Ювентус та будь-який інший клуб Серії А навряд чи зможуть задовольнити фінансові умови потенційного трансферу 25-річного італійця.

Тоналі пов’язаний із Ньюкаслом контрактом фактично до 2030 року, адже клуб має опцію одностороннього продовження угоди після 2029-го. Щоб переконати англійський клуб продати гравця, знадобиться значна сума, а також готовність покрити високу заробітну плату футболіста. Саме ці фактори роблять можливий перехід до Ювентуса малоймовірним із фінансової точки зору.

Водночас інтерес до Тоналі приписують Арсеналу та Манчестер Юнайтед. Для англійських грандів фінансова сторона угоди не виглядає критичною, однак залишається питання спортивної доцільності. Арсенал має значну глибину складу в центрі поля, тоді як Манчестер Юнайтед, попри статус і ресурси, наразі не гарантує стабільного прогресу на найвищому рівні.

Ситуацію ускладнює й 10-місячна дискваліфікація, яку Тоналі відбув через порушення правил ставок. Хоча футболіст заявляв, що більше не порушуватиме регламент, потенційні покупці можуть враховувати цей фактор, зважаючи на ризики можливих санкцій у майбутньому.

У Ньюкаслі уважно стежать за розвитком подій. За даними The Athletic, керівництво клубу планує визначитися із позицією щодо гравця заздалегідь — або підтвердити довіру до Тоналі, або розглянути варіант продажу, якщо надійде відповідна пропозиція.