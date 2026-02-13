Інше

Уругвайський нападник став жертвою ліміту на легіонерів.

Кар'єра Дарвіна Нуньєса на Близькому Сході зазнала несподіваного удару. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Аль-Хіляль виключив 26-річного форварда із заявки на матчі Саудівської Про-ліги на решту сезону.

Головною причиною такого рішення стало підписання володаря Золотого м'яча Каріма Бензема, який перейшов із Аль-Іттіхада під час зимового трансферного вікна. Через ліміт на легіонерів, керівництво клубу було змушене пожертвувати одним із зіркових футболістів, щоб звільнити місце для француза.

Вибір тренерського штабу на чолі з Сімоне Індзагі впав саме на Нуньєса, чия форма останнім часом викликала питання, тоді як Бензема вже встиг відзначитися хет-триком у своєму дебютному матчі за нову команду.

Ситуація виглядає критичною для ігрової практики уругвайця: Він не зможе грати у внутрішньому чемпіонаті до кінця сезону. Його участь обмежиться виключно матчами азійської Ліги чемпіонів.

Нуньєс приєднався до Аль-Хіляля лише влітку 2025 року з Ліверпуля за суму близько €53 млн. Початок був багатообіцяючим (4 голи у перших 5 матчах), проте згодом результативність впала — всього 7 голів у 23 поєдинках.