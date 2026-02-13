Інше

Роббі Кін емоційно відреагував на чутки про своє повернення до лондонського клубу.

Колишній нападник і культова фігура Тоттенгема Роббі Кін потрапив у заголовки новин не через успіхи своєї нинішньої команди, а через інцидент під час післяматчевого інтерв'ю. Як повідомляє Goal.com, 45-річний ірландець, який зараз очолює угорський Ференцварош, демонстративно пішов від журналістів після того, як його запитали про можливість очолити Тоттенгем.

Ситуація навколо шпор наразі критична. Клуб нещодавно звільнив головного тренера Томаса Франка через незадовільні результати, і команда перебуває у небезпечній близькості до зони вильоту. Преса та букмекери називають Роббі Кіна одним із головних кандидатів на роль рятівника сезону для його колишнього клубу.

Інцидент стався після впевненої перемоги Ференцвароша (4:0). Коли репортер запитав Кіна, чи очікує він офіційного запрошення від керівництва Тоттенгема, тренер помітно роздратувався.

Я не можу вплинути на спекуляції, — коротко відрізав Кін і одразу ж пішов із кадру, залишивши журналіста без можливості поставити додаткові запитання.

Поки що шпори продовжують пошуки нового керманича, а фанати гадають, чи наважиться їхня легенда на повернення додому.